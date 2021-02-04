Петербуржец самостоятельно вычислил обманувшего его телефонного мошенника 

Санкт-Петербург, 4 февраля. Петербургский врач-психиатр Антон Логвиненко, не дождавшись реакции правоохранительных органов, решил своими силами найти обманувшего его человека и вернуть свои деньги.

По данным недавно представленным Генпрокуратурой РФ, количество киберпреступлений в стране за пять лет увеличилось в 11 раз и только за семь месяцев 2020 года выросло на 31% в сравнении с годом предыдущим. Большая часть мошенничеств — 67% от общего числа — совершается именно с помощью мобильной связи и Интернета. Одной из жертв киберпреступников и стал Антон. На уловку мошенника, который представился сотрудником одного из банков, он попался еще в июне 2019 года и лишился ощутимой для врача суммы в размере 140 тыс. рублей. Поняв, что его деньги ушли к незнакомому человеку, пострадавший обратился в полицию. Сотрудники, по его словам, смогли сказать лишь, что он один из многих.

«Мне сказали, что шансов найти этого человека практически нет. И посоветовали обратиться с судебным иском к банку», — рассказывает Антон.

Мужчина решил бороться до конца и вернуть свои честно заработанные. Для этого он нанял юриста и отправился судиться с банком. В результате судебного процесса банку, на карту которого и были переведены средства, по запросу Приморского районного суда Петербурга, пришлось раскрыть данные клиента. Им оказался 18-летний житель Томской области. После этого Логвиненко обратился с гражданским иском в Томский районный суд.

«Тогда этот человек мне позвонил и сказал, что раскаивается в своем поступке. Пообещал возместить похищенное и просил не обращаться в полицию. Звонила и его мама, убеждала меня, что он не мошенник. Даже угрожала подать на меня в суд за клевету. В итоге мы договорились, что он будет выплачивать эту сумму частями, но он снова меня обманул. Прождав два месяца, я обратился в полицию», — рассказал он.

В сентябре 2020 года суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика сумму в размере 161 тыс. рублей — похищенные 140 тыс. и компенсацию. Но получить их Антону так до сих пор не удалось, как и добиться возбуждения уголовного дела.

«Еще весной 2020 года следователь сообщила мне, что направит поручение в полицию Томска, чтобы они провели опрос и установили обстоятельства. Это поручение должно было быть выполнено в течение 30 дней, но результатов нет до сих пор. Я написал уже три пакета жалоб. Обращался в МВД, Генпрокуратуру и даже приемную президента России, но эти жалобы просто спускаются обратно следователю. Теперь пытаюсь попасть на прием к начальнику отдела полиции, который занимается моим заявлением, и лично побеседовать с ним, но его часы приема совпадают с моим рабочим временем», — сетует врач.

ФАН будет продолжать следить за развитием этой ситуации.