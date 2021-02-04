Охранник роддома в Ленобласти не пустил роженицу из-за закрытых на ночь ворот

Охранник перинатального центра не пустил роженицу в медучреждение в Ленобласти. Роды пришлось принимать сотрудникам ближайшей станции скорой помощи. ФАН узнал подробности происшествия.

По данным ФАН, женщина со схватками оказалась у больницы в Гатчине накануне ночью. Охранник заявил, что женщине и ее супругу надо подъехать к другим воротам. Там, где оказалась пара, заехать в больницу якобы по каким-то причинам было нельзя.

В результате пришлось вызвать скорую, только на их машине женщина смогла попасть в роддом. Сейчас здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

«Все в порядке, на свет появился здоровый мальчик», — сообщил ФАН знакомый с ситуацией источник.

В группе компаний безопасности «Адмирал», чьи сотрудники охраняют больницу в Гатчине, отказались комментировать ситуацию.

«Мы комментариев не даем, следственные органы разберутся», — заявили по телефону представители компании корреспонденту ФАН.

Следственный отдел по городу Гатчине следственного управления СК России по Ленинградской области инициировал доследственную проверку. После проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.