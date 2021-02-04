Эксперт по туризму Морозова назвала страны, которые откроют границы для петербуржцев

Санкт-Петербург, 4 февраля. Государства, которые будут готовы открыть границы для путешественников из Санкт-Петербурга в ближайшие месяцы, назвала ведущий эксперт в сфере туризма Марина Морозова.

Страны при открытии своих границ будут исходить из принципа, насколько туризм влияет на их экономическую сферу, объяснила профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Морозова. Поэтому сначала открылись Мальдивы, а затем туристам разрешили въезжать на Сейшелы и в Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент такую возможность рассматривают в Китае. Также ожидается открытие границ Таиланда и Вьетнама.

Более сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в европейских государствах. Вторая волна проходит там сильнее. В связи с этим сроки разрешения на въезд в Европу остаются под вопросом, отметила эксперт. Однако к началу туристического сезона отказаться от локдаунов возможно смогут Германия и Франция. С марта анонсировал открытие для туристического потока Кипр. О возможном открытии границ заявили в Греции. Путешественникам, которым собираются отправиться за рубеж в этом году, Морозова посоветовала просчитывать все риски и оформить медицинскую страховку.

До этого сообщалось, что Петербург и Минск свяжет новый автобусный маршрут. Рейсы начнут курсировать между городами с 18 февраля.