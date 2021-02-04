В УФСИН поддержали идею учредить День работника уголовно-исполнительной системы

Санкт-Петербург, 4 февраля. Губернатор Александр Беглов предложил учредить в Петербурге День работника уголовно-исполнительной системы. Соответствующий законопроект глава города направил в Законодательное собрание. Помощник начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти по соблюдению прав человека в УИС Елена Кузнецова оценила в комментарии ФАН предложение губернатора.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что региональное управление ФСИН является одной из крупнейших правоохранительных структур Петербурга и Ленобласти. Она обеспечивает соблюдение законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан РФ, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«В этом вопросе исходить надо из того, что 12 марта на федеральном уровне отмечается День работников уголовно-исполнительной системы. Ранее такого отдельного праздника для наших сотрудников в Петербурге не было, хотя наше управление ФСИН — одна из достаточно сильных структур в России. Естественно, для нас это приятная новость», — отметила Елена Кузнецова.

Ранее Беглов посетил учения полиции на Дворцовой площади перед митингами в Петербурге.