Лишившемуся ног 11-летнему петербуржцу потребуются многомиллионные протезы

Санкт-Петербург, 4 февраля. Угодившему под поезд 11-летнему петербуржцу ампутировали ноги. После выписки из больницы ему потребуются дорогостоящие протезы.

Мама пострадавшего школьника рассказала ФАН, что когда его выпишут из больницы, она начнет заниматься вопросом подбора и приобретения специальных бионических протезов. С ними мальчик сможет вести более-менее полноценную жизнь. Стоимость одного протеза начинается от 1,2 млн рублей и достигает 7 млн рублей.

«Такие протезы помогут ему ходить нормально и чувствовать себя комфортно. Такое невозможно в случае установки обычных тренировочных протезов по назначению медико-социальной экспертизы», — объяснила женщина.

Поддержать ребенка пришли петербуржцы, пережившие ампутацию, среди них — блогер Сэмми Джабраиль. Девушка попала в автокатастрофу и лишилась ноги. Сейчас она живет с протезом и поддерживает всех, кто перенес такие же страшные события.