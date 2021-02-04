Попавшему под поезд 11-летнему петербуржцу успешно провели операцию

Санкт-Петербург, 4 февраля. Школьник, который угодил под товарный поезд и лишился ног, перенес операцию. Он находится в педиатрической академии.

Его мама рассказала корреспондентам ФАН, что сейчас хирурги формируют в зоне ампутации мышцы и кожный покров.

«Впереди у нас еще пересадка кожных покровов. Речь идет об аутотрансплантации, но это будет позже», — объяснила женщина.

Несчастный случай произошел на железнодорожных путях во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Машинист заметил окровавленного ребенка без ноги и успел остановить состав. Мальчик находился вне зоны пешеходного перехода.

Его экстренно госпитализировали. Поддержать школьника приходят те, кто столкнулся с такими же проблемами. Навестила ребенка популярный Instagram-блогер Сэмми Джабраиль — после страшного ДТП девушке ампутировали ногу.