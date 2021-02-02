Власти Петербурга анонсировали смягчение антикоронавирусных ограничений

Санкт-Петербург, 2 февраля. Очередное смягчение ограничительных мер, введенных в Петербурге из-за распространения коронавируса, может произойти в середине февраля, заявили в Смольном.

В Петербурге недавно разрешили возобновить работу океанариуму и отменили комендантский час для кафе, баров и ресторанов. Снятие других действующих сейчас ограничений, по данным RT, может произойти через две-три недели, заявил зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«Очевидно, в середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут предприняты в сторону смягчения», — подчеркнул чиновник.

В Смольном ранее заявили, что у жителей Петербурга есть возможность записаться на прививку от коронавируса по телефону. Звонить следует на номер «122».