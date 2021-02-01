Мать задержанной в Петербурге 11-летней девочки могут привлечь к ответственности

Санкт-Петербург, 1 февраля. Против матери подростка, задержанного в ходе несогласованного митинга 31 января, может быть возбуждено уголовное дело.

Девочку в возрасте 11-ти лет накануне задержали правоохранители. Подросток принимал участие в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Ее мать могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Информацией об этом поделилась уполномоченный по правам ребенка Ленобласти Тамара Литвинова.

Правоохранители накануне задерживали несовершеннолетних граждан, которые участвовали в незаконных митингах. Вовлечение детей в подобные мероприятия наказывается в соответствии с КоАП РФ. Также с 1 февраля социальные сети сами обязаны удалять материалы, носящие противоправный контент.