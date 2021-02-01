В Петербурге задержан напавший на полицейских участник незаконного митинга

Санкт-Петербург, 1 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали провокатора, который напал на стражей порядка на Сенной площади во время несогласованной акции протеста.

Под следствием оказался житель Архангельска, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину удалось задержать возле одного из домов на проспекте Космонавтов, где он проживает.

По данным полиции, 32-летний подозреваемый в компании нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции ударил бойцов ОМОН. Против нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, сейчас он находится в СИЗО.

Сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) в день незаконных митингов 31 января заработали около 1 млн рублей, сообщал ФАН. Об этом свидетельствуют полученные на биткоин-кошелек ФБК пожертвования за минувшие сутки.