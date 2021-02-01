Петербургские омоновцы реанимировали девушку на Адмиралтейском проезде

Санкт-Петербург, 1 февраля. Сотрудники ОМОНа оказали первую помощь девушек, которая на Адмиралтейском проезде потеряла сознание. Об этом информируют источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 31 января. Девушка оказалась в центре плотной группы граждан. После этого у нее произошла остановка дыхания и она упала на тротуар. Омоновцы оперативно привели ее в чувство. Они перенесли пострадавшую в служебный автомобиль и отправили ее на нем в медучреждение для получения помощи медиков.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что молодой человек попытался ударить сотрудника правоохранительных органов около Комсомольской площади в Москве. Злоумышленника оперативно задержали и отправили в автозак.