Росгвардия опровергла применение светошумовых гранат на митинге в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 января. Сообщения о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа на несогласованной акции в Петербурге не соответствуют действительности, заявили в ГУ Росгвардии по региону.

Фейки о том, что на незаконном митинге использовались данные спецсредства распространялись в нескольких Telegram-каналах и соцсетях. В ведомстве подчеркнули, что в целях пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции сотрудники не использовали данные виды спецсредств.

Как сообщалось ранее, сегодня митингующие в Петербурге атаковали полицейских на Пионерской площади. Провокаторы исподтишка били силовиков со спины, а потом прятались за спины журналистов.

Граждан РФ неоднократно призвали игнорировать призывы к участию в несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. В МВД напоминали об ответственности за нарушение закона об организации и проведении массовых мероприятий.