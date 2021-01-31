Петербурженка вычислила провокатора на незаконном митинге 31 января

Санкт-Петербург, 31 января. Жительница Петербурга смогла быстро вычислить провокатора на Сенной площади во время незаконного митинга 31 января.

Женщина публично обвинила молодого человека в нападении на сотрудников полиции. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

На кадрах видно, как один из участников несанкционированной акции общается с представителями СМИ. Его голова забинтована, а в некоторых местах выступила жидкость, похожая на кровь. При этом молодой человек прикрывает лицо курткой.

В это время к нему подошла пожилая петербурженка и заявила, что видела, как митингующий провоцировал сотрудников правоохранительных органов. Возможно, что парень использовал бутафорскую кровь. Как известно, многие протестующие таким образом пытаются выдать себя за жертв «избиения» полицией.

Протестующие часто нападают на полицейских на несанкционированных акциях в поддержку одиозного блогера Алексея Навального. Так, в Северной столице сотрудник правопорядка пострадал от агрессивных провокаторов.