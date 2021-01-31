СК возбудил дело против ударившего бойца ОМОН петербуржца

Санкт-Петербург, 31 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, ударившего сотрудника ОМОН во время несогласованной акции, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый не менее двух раз ударил кулаком правоохранителя в область головы и попытался скрыться в толпе на Пионерской площади. В настоящий момент решается вопрос об аресте провокатора.

Следственные органы напомнили об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. СК также предостерегает от участия жителей Петербурга в незаконных демонстрациях.

Участники несанкционированного митинга атаковали стражей порядка на акции в Северной столице, сообщало Федеральное агентство новостей. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как провокаторы исподтишка бьют полицейских, а после прячутся в толпу за представителями СМИ.