Петербургские студенты смогут вернуться в аудитории в весеннем семестре

Санкт-Петербург, 30 января. Около 20 вузов в городе организовывают смешанную систему обучения с начала февраля. Эта мера не противоречит эпидемиологическим требованиям.

Уровень распространения коронавирусной инфекции позволил высшим учебным заведениям частично возобновить занятия в очном формате, передает «Царьград». Соответствующее предложение озвучил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр предложил начать весенний семестр не в очном, а правильнее сказать — в смешанном формате, когда есть компоненты очного обучения и онлайн-занятий. Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что начало учебного года не будет переноситься на другой день из-за выборов в Госдуму. Учебные заведения начнут занятия традиционно 1 сентября.