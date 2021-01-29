Благодаря проекту «Анна помогает» петербургский колясочник сможет выйти из квартиры

Санкт-Петербург, 29 января. Церковь «Аннекирхе» помогла мужчине с прогрессирующей спинальной мышечной атрофией расширить дверной проем, чтобы он смог покидать квартиру. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал Олег Бележенко, руководитель благотворительного кластера «Анна помогает».

— Расскажите о своей организации.

— Нам всего два года. Юридически один, столько мы существуем как НКО. Называемся благотворительный кластер «Анна помогает», потому что мы проект от лютеранской церкви «Аннекирхе». Юридически мы светские, но наш учредитель именно церковь.

— Что позволило вам оказать помощь мужчине-инвалиду?

— У нас работает программа «Кризисный центр». Мы на нее выиграли президентский грант недавно и теперь имеем возможность оказывать поддержку в разных ситуациях. Например, развозим продукты пенсионерам. Там хороший набор, порядка 12 кг продуктов. Можем оплатить проживание в хостеле экстренно, до семи дней, восстановить паспорт, купить билет человеку на родину, оказать юридическую консультацию. У нас есть партнеры, московская фирма, занимающаяся правовыми вопросами, так что можно обращаться бесплатно. Стараемся помогать. Также работаем с выпускниками детских домов, проводим профориентационные занятия, занимаемся проблемными детьми. Владимир обратился к нам в проект «Кризисный центр».

— Он нашел вас сам?

— Месяца два назад позвонил, увидел сюжет на телеканале «Санкт-Петербург». Рассказал, что он инвалид, и спросил, есть ли у нас наборы продуктовые. Я говорю, что есть. Мы собрали еду, привезли, вручили ему. Он оказался очень приятным мужчиной, общительным, интеллигентным. Мы с ним разболтались о том, о сем, и я спросил: «Какая еще помощь нужна? Только по-честному». И он мне сказал «не знаю, не знаю», а потом сообщил, что полтора года назад умерла супруга, с которой он 30 лет прожил. Он переехал в другую квартиру, на первый этаж, уже пять лет не ходит, у него мышечная атрофия, потихонечку разрушаются мышечные волокна. Владимир сейчас на коляске, ходить не может, его жена выводила на улицу, а когда она скончалась, его некому было выводить, и переехал в квартиру специально на первый этаж, к выходу на улицу, чтобы можно было самому выезжать. Там попался недобросовестный риелтор, и обманул его. Он не мог на будущее место обитания посмотреть.

— Что оказалось не так в квартире?

— Владимир попал в жилье с дверью с нестандартным разъемом, 79–78 см, а его коляска электрическая 86 см. Получилось так, что он въехал в квартиру, и на полтора года там остался. Выходит на улицу только иногда при помощи социального работника, в больницу, поликлинику. И все, сидит дома! Он уже обращался в администрацию, куда только не звонил, и никто ему не помогал. Там настолько сумма немаленькая… Дверь поменять — это только начало. Нужно еще чтобы можно было через порожек проехать и так далее. Он нам все это рассказал. Я говорю: «Владимир, ничего вам не обещаю, но давайте попробуем». Это было в начале декабря.

— Вам все-таки удалось решить проблему?

— Я позвонил нашим партнерам в Москву, и говорю: «Ребят, такая история. Вот такой есть мужичок Владимир. Нужно ему дверь поменять. Они сказали: «Готовы». Мы нашли фирму-застройщика, они приехали, поставили дверь. Владимир доволен, но это только один из трех шагов важных. Сейчас он уже может выезжать в подъезд, но нужно еще доделать порожки двери, полтора сантиметра, потом согласовать с администрацией пандус, переделать крыльцо, установить все. Тогда он сможет на улицу выезжать. Мы планируем к весне это все сделать, за два-три месяца. Если получится, это будет здорово, потому что у Владимира прогрессирующая болезнь, возможно, через пару лет он с кровати вставать не сможет. Он живет один, никого из родных у него нет, кто может помогать, а мужик сам очень здоровский. Фонд помощи инвалидам-колясочникам открывал. Хочется помочь чисто по-человечески.

Корреспондент ФАН связался с Владимиром. Он рассказал, что очень рад помощи благотворительного проекта «Анна помогает». Мужчина надеется, что все-таки сохранит активность и никогда не окажется полностью прикованным к постели.