Над Петербургом отгремел салют в честь 77-й годовщины полного снятия блокады

Санкт-Петербург, 27 января. Артиллерийский салют с фейерверком в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел над Петропавловской крепостью. ФАН публикует видео красочной феерии.

Вечером 27 января жители Северной столицы насладились праздничным салютом, который был виден даже в удаленных уголках города. Больше всего народа собралось в районе Петропавловской крепости, на набережных и стрелке Васильевского острова. В 21:00 праздничный артиллерийский салют тридцатью артиллерийскими залпами с фейерверком произвели расчеты 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, каждый залп получил имя в честь героев блокадного Ленинграда. В небо запустили порядка 1,5 тыс. фейерверков, раскрывшихся огненными цветами над городом. Купола салюта разрывались на высоте 500 метров и превысили диаметр в 300 метров.

Как сообщал ранее ФАН, церемония в честь полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище. В память о 77-й годовщине традиционно был произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости. Траурные церемонии также прошли на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском кладбищах и в других памятных местах.