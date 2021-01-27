ФАН публикует видео с места ДТП со скорой на Большом Сампсониевском

Санкт-Петербург, 27 января. Карета скорой помощи попала в серьезную аварию в Выборгском районе Петербурга. В машине во время ДТП находился пациент, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел вечером в среду на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы: Renault Logan столкнулся с каретой скорой помощи. В соцсетях очевидцы сообщили, что иномарка «стоит без морды».

На записи, переданной ФАН одним из очевидцев, видно, что скорая перевернулась и лежит на проезжей части на боку. В машине в момент ДТП находился один пациент — пожилой мужчина Владимир В. По предварительным данным, он ударился головой во время аварии и был госпитализирован с травмой.