Адвокаты указали на нарушения при аресте бизнесмена Александра Сабадаша

Санкт-Петербург, 27 января. Защитники бывшего сенатора от НАО Александра Сабадаша рассказали журналистам ФАН о том, с чем их подопечному пришлось столкнуться при избрании меры пресечения.

Перед началом заседания Сабадаш должен был ознакомиться с материалами дела, но вопреки всему их ему не предоставили. Кроме того, экс-сенатору, имеющему проблемы со здоровьем, пришлось просидеть в зале суда практически до полуночи.

Адвокаты Сабадаша также имеют претензии к тому, как проходило заседание. По словам защитницы Татьяны Журавлевой, ее предупредили о проведении процесса только за полчаса до его начала.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения Сабадашу, обвиняемому в хищениях, сообщал ФАН. Экс-сенатора перевели из СИЗО под домашний арест из-за критического состояния здоровья.