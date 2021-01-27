Адвокат заявила о незаконном задержании бизнесмена Александра Сабадаша

Санкт-Петербург, 27 января. Оснований для задержания экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша не было, заявила ФАН адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева.

Юрист пояснила, что он был задержан по 91 статье КоАП РФ — как подозреваемый, однако в данном случае должны были быть определенные условия задержания.

«Не была установлена его личность, попытка скрыться и свидетельские показания на него. Вот ни одного из этих пунктов я там не увидела. Так что оснований для задержания не было», — добавила она.

Кроме того, по словам Журавлевой, перед задержанием Сабадаш перенес тяжелую полосную операцию под общим наркозом. Сторона защиты серьезно опасается за здоровье экс-политика.

Сабадаш уже имеет судимость за хищение средств банка «Таврический». В январе этого года он был арестован по новому делу о крупном мошенничестве. Под арестом он пробудет до 19 марта. Ходатайство следствия рассматривалось судом на выездном заседании в больнице из-за того, что Сабадаш был госпитализирован.