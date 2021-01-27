Петербуржцев призвали отказаться от массовых акций из-за «эха коронавируса»

Санкт-Петербург, 27 января. Ряд эпидемиологических индикаторов указывают на снижение интенсивности распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.

Такое заявление сделали в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. Подобная тенденция сохранится в случае отказа граждан от участия в различных массовых акциях, напомнили специалисты. Отмечается, что сегодня пандемия находится в нисходящей части второй волны.

«Еще четыре-пять дней будет сохраняться вероятность формирования «эха» в виде временного подъема заболеваемости и госпитализаций после массового выхода граждан на работу и учебу по окончании новогодних праздников», — отмечают в Смольном.

Этот вариант возможен при массовых нарушениях ограничительных противоэпидемических мер. Если петербуржцы будут строго их соблюдать, то тренд на снижение распространения продолжит оставаться. За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 2928 человек с коронавирусом. Также, по сообщению телеканала «Санкт-Петербург», с начала пандемии для горожан было закуплено средств индивидуальной защиты, лекарств и продуктов питания на 600 миллионов рублей. Однако город все еще на втором месте по заболеваемости в России.

Недавно американские ученые определили реакцию антител SARS-CoV-2 на другие штаммы коронавируса. Открытие имеет некоторые важные последствия для иммунитета.