Петербуржец помог ликвидировать пробку на перекрестке в Московском районе

Санкт-Петербург, 26 января. Житель Северной столицы взял на себя работу инспектора ДПС и спас нерегулируемый перекресток от серьезных пробок.

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта. В результате поломки светофора транспорт с двух оживленных дорог стал стремительно образовывать пробку. Тогда находчивый петербуржец вышел в центр перекрестка с зонтиком и стал жестами «разруливать» движение. Об инциденте сообщили "Невские новости".

Грамотно направляя потоки машин, житель Петербурга помог устранить существенный затор на юге города и сэкономил огромное количество времени как себе, так и другим участникам дорожного движения.

Несогласованный митинг во Владивостоке 23 января привел к жутким пробкам в центре города. В результате машина скорой помощи три часа добиралась к маленькому пациенту.