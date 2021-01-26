Эксперт назвала стрессом попадание уличного животного в приют

Санкт-Петербург, 26 января. Петербургская зоозащитница Светлана Лось обратила внимание на психологическое состояние бездомных животных, которых собираются определить в приют. В беседе с корреспондентом ФАН она отметила, что уличные животные привыкли к жизни на воле.

В Петербурге хотят открыть два государственных приюта для бездомных животных. Лось прокомментировала эту инициативу городских властей. Она обратила внимание, что уличные животные привыкли к жизни на воле.

«Забирать безнадзорное животное с улицы в приют — большой стресс. Собака адаптировалась к жизни на улице, — указала собеседница ФАН. — Ее забирают в приют, держат там без выгула, без нормального питания — считайте, ее оформили в тюрьму. Собака должна двигаться, выгуливаться, гулять. Отлов, стерилизация, возврат в естественную среду обитания. Они на улице проживут, их люди прокормят».

В Петербурге сейчас работают 16 негосударственных приютов, в которых содержатся 1700 собак и 2000 кошек. Они функционируют за счет благотворительных организаций и частных лиц.