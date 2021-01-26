Пьяный мужчина в Ленобласти ударил собутыльника ножом и оставил умирать

Санкт-Петербург, 26 января. Сообщение об истекающем кровью мужчине в населенном пункте Отрадное пришло на пульт регионального отделения МВД вечером 25 января.

Правоохранительные органы в ходе оперативно-розыскных мероприятий провели задержание 57-летнего петербуржца. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый являются коллегами. Во время совместного распития спиртных напитков между ними завязалась ссора, в ходе которой задержанный нанес пострадавшему несколько ударов ножом. Полиция возбудила уголовное дело. Преступнику грозит тюремный срок.

Недавно в Калининграде полицейские арестовали 18-летнего жителя поселка Светлый в Калининградской области. Он нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, в результате чего, тот скончался на месте.