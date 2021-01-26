Петербуржцев ждет салют в день 77-й годовщины освобождения Ленинграда

Санкт-Петербург, 26 января. Памятный салют будет запущен со стен Петропавловской крепости в Петербурге в честь 77-летия снятия блокады Ленинграда.

Жертвами блокады стали от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Многие из них погибли от голода и только три процента скончались в результате бомбежек и артиллерийских обстрелов.

В этом году исполнится 77 лет с момента полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В честь этого события 27 января петербуржцев ждут различные памятные мероприятия. Венки и цветы будут возложены на местах захоронения солдат и жителей блокадного города. В завершение граждан ждет зрелищный салют, передает «Царьград».

События в блокадном Ленинграде легли за основу многих документальных и художественных фильмов. Подборку лучших из таких лент публиковало Федеральное агентство новостей.