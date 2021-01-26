Петербургский тележурналист Серебренников умер в возрасте 84 лет

Санкт-Петербург, 26 января. Известный спортивный комментатор и тележурналист Эрнест Серебренников скончался в Петербурге. Его не стало на 85-м году жизни.

Новость о смерти журналиста сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга. Незадолго перед кончиной Серебренников страдал от непродолжительной болезни. Конкретный диагноз не уточняется.

Комментатор родился в Ленинграде 19 мая 1936 года. Он был организатором многих спортивных трансляций международных соревнований. В их число входят Игры доброй воли 1994 года в Петербурге, чемпионат мира по хоккею 2000 года и другие. Журналист является обладателем награды Минспорта РФ за пропаганду физической культуры и спорта.

Несколько дней назад стало известно о смерти четырехкратного победителя Кубка Стэнли в составе «Торонто» Джорджа Армстронга. Известный хоккеист ушел из жизни в возрасте 90 лет.