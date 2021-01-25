Житель Петербурга провалился в Неву во время прогулки по подтаявшему льду

Санкт-Петербург, 25 января. Мужчина решил прогуляться по замерзшей Неве, однако вскоре лед не выдержал и раскололся. В результате житель Северной столицы провалился и ушел под воду. Сейчас его ищут спасатели.

Сотрудники экстренных служб в настоящее время проводят поисковую операцию. Мероприятия разворачиваются вблизи Володарского моста, где в последний раз был замечен мужчина. Очевидцы рассказали, что во время происшествия он был один, сообщает источник ФАН.

Похожий случай ранее произошел с восьмилетнем мальчиком из Белгорода. Ребенок провалился под лед во время катания на коньках по реке Северный Донец. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в карете скорой помощи.