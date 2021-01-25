Смольный и Роспотребнадзор обсудят смягчение мер по COVID-19

Санкт-Петербург, 25 января. Представители петербургской администрации хотят обсудить с Роспотребнадзором действующие в городе ограничения по коронавирусу.

Сейчас на территории Северной столицы работает ряд мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Смольный хочет обсудить с надзорным ведомством смягчение некоторых ограничений после того, как в конце января у отдыхавших на Новый год петербуржцев закончится инкубационный период заболевания.

Еще 18 дополнительных точек вакцинации от COVID-19 заработали на территории Санкт-Петербурга. Они расположены в восьми районах Северной столицы. В основном они находятся в Невском и Калининском районах города. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.