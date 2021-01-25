Депутат Вострецов обсудил проблемные вопросы с Всероссийским обществом глухих

Санкт-Петербург, 25 января. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов встретился с главой петербуржского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Олегом Дуркиным. Они обсудили важные для инвалидов вопросы.

Актив общества глухих сообщил, что обеспокоен состоянием здания правления и Дома культуры ВОГ. Дуркин рассказал, что первое помещение введено в эксплуатацию в 1922 году. В феврале 2021-го истекает срок предписаний МЧС. Обществу глухих необходимо поставить сигнализации, но у организации нет на это средств. В случае неисполнения требования им грозит выселение.

Олег Дуркин также сообщил о проблемах, связанных с жизнедеятельностью инвалидов по слуху. На фоне пандемии они не могут получать доступа к информации, обращения властей Санкт-Петербурга делаются без сурдоперевода.

Остро стоит и вопрос трудоустройства глухих. На ярмарке вакансий представлена, в основном, низкоквалифицированная работа. Многие инвалиды имеют высшее образование, но работодатели не готовы брать их к себе.

Сергей Вострецов пообещал помочь ВОГ. Он планирует в скором времени подготовить запросы на имя губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Федеральное агентство новостей сообщало, что предыдущая встреча депутата и общества глухих прошла в середине января. Тогда он обсудил с активом ВОГ актуальные вопросы.