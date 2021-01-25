Петербург вошел в топ-3 популярных зимних направлений у российских туристов

Санкт-Петербург, 25 января. Санкт-Петербург наряду с Москвой и Сочи стал одним из самых востребованных направлений для путешествий у россиян этой зимой. Многие намерены посетить его в январе и феврале.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-тревел-агентства. Согласно им, до весны в Северной столице хотят побывать 9% граждан, планирующих путешествие с помощью сервиса. Еще 15% от всех продаж приходится на Москву, 29% — на Сочи. Кроме того, 5% и 4% граждан намерены посетить Симферополь и Калининград соответственно.

На заграничные направления сегодня приходится только 5,3% забронированных билетов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 30,7%. Такие изменения объясняются введенными в связи с коронавирусом ограничениями, из-за которых многие внешние направления оказались недоступны. Россияне переориентировались на отдых внутри страны и успели выбрать любимые направления.

Аналитики другого сервиса путешествий ранее сообщали, какие города РФ посещали граждане чаще всего во время новогодних праздников. Две столицы также оказались в их числе.