Педофил надругался над семилетним ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Безработный петербуржец обратился в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании его сына.

Заявитель рассказал, что подозреваемый совершил насильственный акт в отношении его маленького сына дважды. Первый случай, по его словам, произошел в октябре 2020 года, а второй в январе 2021.

Полиция Санкт-Петербурга по Красносельскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний петербуржец. В отношении его решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее петербургские правоохранители провели задержание мужчины, пристававшего к женщине на Удельном проспекте Выборгского района. Им оказался 39-летний житель Вологодской области.