Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

У жителя Ленобласти украли авто за 2,7 млн рублей с парковки в Пулково

У жителя Ленобласти украли авто за 2,7 млн рублей с парковки в «Пулково»

Санкт-Петербург, 25 января. У жителя Сертолово Ленинградской области украли автомобиль с платной парковки аэропорта Пулково, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина обратился в полицию, сообщив, что его машина стояла на платной парковке с 21 по 24 января. Кроссовер Hyundai Santa Fe стоит 2,7 млн рублей.

Правоохранительные органы, отсмотрев материал с камер видеонаблюдения, сообщили, что машина покинула парковку 21 января. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее жительница Москвы сообщила полицейским о краже денег и дорогостоящих часов на сумму более 18 млн рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Новости партнеров