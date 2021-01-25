Житель Петербурга едва не разбился насмерть во время прогулки по крыше дома

Санкт-Петербург, 25 января. Жители Северной столицы сообщили о мужчине, гуляющем по крыше одного из домов на Васильевском острове. К мероприятиям по его спасению пришлось привлечь наряд полиции и спасателей.

Сигнал об угрозе гибели мужчины поступил в городские службы накануне вечером. Прибывшие на место событий специалисты длительное время пытались начать общение с ним, однако он не сразу пошел на контакт. Для предотвращения трагедии в работе задействовали психолога, с помощью которого человека удалось уговорить спуститься вниз.

Спасатели обвязали мужчину тросами и благополучно транспортировали на землю. После чего его забрала карета скорой помощи, сообщает источник СМИ в экстренных службах.

Ранее в результате падения с высоты девятиэтажного здания погиб житель Великого Новгорода. Его тело обнаружили на козырьке одного из продовольственных магазинов.