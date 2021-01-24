Полиция задержала ударившего кулаком двоих полицейских мужчину в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Житель Северной столицы напал на сотрудников ГИБДД во время незаконного митинга в центре города. Злоумышленника задержали, ему грозит арест.

Нарушителем оказался 36-летний уроженец Архангельской области. Следователи завели против мужчины уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным СК, фигурант во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального на Сенатской площади в ответ на замечание дорожного полицейского соблюдать общественный порядок ударил его кулаком по лицу, после чего правоохранитель упал на асфальт. В попытках скрыться с места происшествия агрессор поднял руку и на коллегу пострадавшего, который пытался задержать нападающего.

В ближайшее время суд примет решение о заключении обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Несогласованные митинги в поддержку арестованного блогера состоялись 23 января. Травмы различной степени тяжести получили больше 40 силовиков. Кроме того, протесты привели к тому, что в Москве был разгромлен автомобиль ФСБ. После инцидента полиция возбудила уголовное дело, сообщал ФАН.