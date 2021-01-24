Полицейские извинились перед пострадавшей от силовика женщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Полковник Сергей Музыка навестил в больнице пострадавшую петербурженку и принес извинения за инцидент с полицейским.

Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка лично посетил пострадавшую на несогласованной акции женщину.

Полковник несколько раз извинился от лица всего личного состава и пообещал разобраться и наказать виноватых. Маргарита Юдина приняла извинения.

Женщина, которую ударил один из силовиков на незаконном митинге, была доставлена в НИИ скорой помощи, сообщал ранее ФАН. В полиции заявили, что по факту инцидента с участием пострадавшей и правоохранителя на Площади Восстания проводится проверка.