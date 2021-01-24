Синоптик сообщил о новом погодном рекорде в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Температура воздуха в Северной столице поднялась до рекордной отметки в эти выходные, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбик термометра в некоторых районах Петербурга поднялся до четырех градусов тепла. Этот показатель считается аномальным для Северной столицы в это время года, обратил внимание Леус. По словам синоптика, предыдущий температурный рекорд в городе установился еще в 1904 году. Тогда температура воздуха 24 января составила 4,5 градуса выше нуля, уточнил он.

Теплый атлантический циклон продолжит формировать погодные условия в Петербурге в ближайшие дни, добавил синоптик. Жителей Северной столицы ожидают осадки в виде мокрого снега и облачной погоды на следующей неделе, заключил Леус.

Сибирские морозы ожидают петербуржцев в феврале, предупредил синоптик Александр Колесов. Температура воздуха на территории города начнет опускаться в конце января и может достичь отметки в −20 градусов, уточнил синоптик.