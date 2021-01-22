Мошенница обманом выманила у пожилой петербурженки крупную сумму денег

Санкт-Петербург, 22 января. Жительница Невского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая рассказала, что преступница сообщила о наложенной на ее сына порче. По словам потерпевшей, мошенница пообещала совершить "ритуал очищения". Для этого мошенница предложила 84-летней жительнице Невского района выплатить ей все имеющиеся денежные средства. Запуганная пенсионерка отдала женщине сверток с 250 000 руб. Та взяла его и вернула, дав указание положить его в надежное место и встретиться с ней в том же месте через 40 дней.

Спустя указанный срок, пенсионерка пришла на место, но мошенница так и не появилась. Вернувшись домой, пожилая женщина раскрыла сверток, но денег внутри не обнаружила.

На подозреваемую составлена ориентировка. Правоохранительные органы проводят комплекс следственно-розыскных мероприятий.

Ранее в республике Дагестан мошенник пообещал женщине вернуть ее умершего сына. Женщина выплатила преступнику более миллиона рублей, после чего преступник скрылся.