Ollis и «Две Палочки» могут исчезнуть с петербургского рынка

Санкт-Петербург, 22 января. Дирекция сервиса доставки «2 Берега» к концу января должна решить судьбу сети пицерий Ollis и ресторанов «Две Палочки».

Сервис доставки выкупил компании у своих конкурентов, но не смог с ними справиться. Ollis является одной из старейших пиццерий в Санкт-Петербурге, сейчас фирма терпит серьезные убытки. Количество ресторанов «Две Палочки» под новым руководством сократилось от 14 до двух.

«Могут принять решение закрыть оставшиеся, но могут и начать открывать заново», — сообщил один из бывших партнеров Ollis.

Закрытие брендов может быть связано с пандемий COVID-19, а может являться частью плана «2 Берега». Дела компании идут в гору, ее 30 цехов работают в плотном графике.

Популярный сервис доставки ранее лишил блогершу Инстасамку возможности заказывать еду на дом. Меры приняли после хамского отношения девушки к курьеру.