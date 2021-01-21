Частные клиники Петербурга будут прививать от COVID-19 бесплатно

Санкт-Петербург, 21 января. Петербуржцы могут привиться от коронавируса в 70 пунктах вакцинации. В дальнейшем в городе откроется еще 50 пунктов.

Власти Петербурга подписали соглашение о создании еще 50 пунктов вакцинации от COVID-19. Из них 26 будут располагаться на территории частных клиник, пояснил зампред комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. Кроме того, свыше 62,5 тысячи доз вакцин «Спутник V» уже доставлено в город, пишет «Царьград».

Прививка от коронавируса в частных клиниках будет делаться бесплатно. Вместе с этим будут созданы мобильные бригады, которые будут работать на предприятиях.

Сейчас количество вакцин в учреждениях отслеживается вручную, однако в дальнейшем этот процесс планируется автоматизировать. Больше всего доз препарата получают Приморский и Красногвардейский районы Петербурга, так как там зафиксировано самое большое число желающих вакцинироваться.

Власти Петербурга ранее сообщили о снижении количества заболевших COVID-19. Коечный фонд для коронавирусных пациентов в городе свободен почти на 30%.