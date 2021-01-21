Иномарку за 2,5 млн рублей похитили в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 января. Внедорожник Hyundai Santa Fe угнали у жителя Петербурга. Стоимость иномарки составляет 2,5 миллиона рублей.

Петербуржец припарковал автомобиль возле своего дома. Там он простоял на протяжении нескольких дней. Машина находилась у мужчины по договору лизинга, рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Они изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых заметно, как автомобиль отъезжает от места парковки. Однако лицо водителя рассмотреть не удалось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иномарку аналогичной марки ранее угнали с платной парковки возле аэропорта Пулково. Сумма ущерба от кражи внедорожника оценивается в 2 миллиона рублей.