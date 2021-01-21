Укравшего из магазина еду петербуржца поймала полиция

Санкт-Петербург, 21 января. Полиция Петербурга поймала местного жителя, который набрал в магазине целую корзину еды и не оплатил. Подробности инцидента ФАН рассказал источник в правоохранительных органах.

По появившимся кадрам видеонаблюдения в магазине видно, что мужчина ходит по супермаркету и набирает продукты в корзину. Затем мужчина «незаметно» пытается покинуть место преступления.

Как стало известно ФАН, полиция нашла подозреваемого по горячим следам. Бесплатный поход в магазин обернулся для мужчины уголовным дело по статье «Грабеж».

На днях в приморском городе Артем мужчина обчистил зоомагазин. Местного жителя, совершившего ограбление, задержали. Пойти на преступление его вынудило отсутствие денег на выпивку.