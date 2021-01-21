Рота Почетного караула ЗВО отпраздновала 60-ю годовщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 января. Торжественная церемония развода роты Почетного караула Западного военного округа впервые за полгода прошла в Петропавловской крепости.

Военный оркестр штаба ЗВО исполнил марши различных эпох, знаменная группа пронесла государственный флаг РФ, знамя Вооруженных сил России и флаг Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Подразделение, обеспечивающее проведение официальных торжеств и встреч, отметило свой 60-й юбилей.

Военнослужащие в особой парадной форме исполнили плац-концерт с кручением карабинов Симонова образца 1949 года и стилизованными элементами штыковой атаки времен Александра Суворова. Некоторые части карабинов хромированы, а деревянные элементы выполнены из белых пород.

Войска Западного военного округа ранее начали подготовку к параду Победы. Военнослужащие примут участие в торжественных маршах не только в Москве, но и в других городах России.