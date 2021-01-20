Депутатам МО «Смольнинское» грозит суд за заседание в детском учреждении

Санкт-Петербург, 20 января. Группу депутатов МО «Смольнинское» задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм во время заседания в детском досуговом учреждении «Зеленый Слон».

Источник Невских новостей в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время политики находятся в 76 отделении полиции. По его словам, они планировали провести встречу в муниципалитете, однако входная дверь оказалась заперта. Начальник учреждения для детей испугалась незваных гостей и вызвала страж правопорядка.

Прибывшие на место событий сотрудники полиции зафиксировали нарушение антикоронавирусных мер, в связи с чем обязали депутатов проехать с ними.

«Пока о мерах к доставляемым гражданам говорить рано», — отметил собеседник издания.

Ранее за взятку были задержаны глава и депутат Кузьмоловского поселения в Ленинградской области. По данным СК РФ по региону, губернатор взял средства от бизнесмена в виде имущества и услуг на сумму около 2 млн рублей.