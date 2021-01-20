Петербургские тиктокеры и мигранты устроили потасовку из-за девушки в ТЦ «Галерея»

Санкт-Петербург, 20 января. Блогер Парвиз Беназиров и его друзья решили заступиться за незнакомку, в результате чего подрались с иностранными гражданами и получили административные протоколы.

В торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге произошла драка между тиктокерами и иностранцами. Со слов блогера Парвиза Беназирова, который оказался участником потасовки, он и его друзья решили заступиться за девушку. В своем Instagram он сообщил, что к незнакомке приставали другие посетители ТЦ.

Также в Сети блогер опубликовал видео драки, на котором первый удар приняли на себя тиктокеры, попросившие других парней вести себя «по-человечески, а не как животные».

Всю буйную компанию скрутили охранники и отвели в подсобку, оттуда более вспыльчивых отвезли в отделение полиции. Правоохранители выписали нарушителям по административному протоколу.

Ранее РКН обратил внимание, что в TikTok распространяются призывы к участию в митингах. Ведомство потребовало пресечь провокационные публикации.