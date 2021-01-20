Выездные пункты вакцинации от COVID-19 появятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 января. Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут организованы петербургскими поликлиниками, сообщили в Смольном.

Сейчас в Северной столице работают 70 стационарных пунктов, где граждане могут сделать прививку от коронавируса. Поручение в кратчайшие сроки организовать вакцинацию за счет выездных бригад дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

«Подготавливаются к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений», — сказано в сообщении.

Город на Неве ожидает новую поставку вакцины от коронавирусной инфекции. Она составит еще 66 тыс. доз препарата. Всего в Северной столице вакцинацию прошли уже 27 499 человек. Полностью процедура завершена, получено два укола 4986 гражданами.

Прививки от COVID-19 получили практически полторы тысячи петербургских учителей. Им вводили отечественный препарат «Спутник V», разработанный специалистами центра Гамалеи. Об этом рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.