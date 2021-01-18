Словесная перепалка на дороге привела к стрельбе в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Словесная перепалка на дороге в Выборгском районе Санкт-Петербурга закончилась стрельбой и дракой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Водитель дорогой иномарки обратился в полицию после дорожного конфликта. Он признался, что во время перепалки сделал три выстрела из травматического оружия в одного из трех хулиганов. После этого двое мужчин избили его. Получившего огнестрельные ранения мужчину доставили в городскую больницу. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — семь лет тюремного заключения.

Недавно депутат Дмитрий Вяткин внес в Государственную думу законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с оружием. Он считает, что квалифицирующий признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» следует перевести из первой во вторую часть статьи 213 УК РФ.