Трое мужчин устроили стрельбу из автомата в парке Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 18 января. Наряд полиции задержал троих мужчин, открывших огонь из предмета, похожего на автомат Калашникова, в парке «Сосновая поляна».

Петербурженка 63-ех лет вызвала полицию из-за звуков стрельбы рядом с ее домом. Группа молодых людей, самому младшему из которых 20 лет, а старшему — 29, из хулиганских побуждений произвела не менее шести выстрелов в воздух. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили само оружие, магазин, гильзы и коробку из-под патронов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Двоих фигурантов дела отправили в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее водители в Калининграде не поделили дорогу и устроили драку со стрельбой. Никто из участников инцидента не подал заявление в полицию, но правоохранительные органы проводят проверку.