Хулиганы потушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 января. Сотрудники полиции Петербурга устанавливают личности злоумышленников, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Инцидент произошел накануне.

Сигнал в газовую службу поступил около 21:00 воскресенья. Эксперты пришли к выводу, что работа оборудования не связана с угасанием Вечного огня. В настоящее время проблема разрешена, горение восстановлено.

Похожий инцидент в начале января произошел в городе Вольске. Двое молодых людей осквернили Вечный огонь, распивая около него спиртные напитки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.