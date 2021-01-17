Полиция задержала провокаторов у Гостиного двора в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двух человек возле Гостиного двора. По предварительным данным, они могли планировать провокации, сообщил ФАН

Отметим, что в день прилета блогера Алексея Навального в петербургском аэропорту стражам порядка пришлось провести два задержания. В первом случае в отделение доставили фотографа-скандалиста Давида Френкеля, который собирался вылететь в Москву.

Он известен тем, что устраивал провокации, вводя в заблуждение граждан. Его излюбленный трюк: обвинять полицейских, которые якобы ломают ему руки. В Пулково он не изменил традиции — спектакль был устроен в ответ на просьбу полицейских пройти с ними.

Затем еще трое возможных участников были задержаны в аэропорту. Один из них снимал процесс поездки в отделение. Смех и улыбки этой троицы не оставляли сомнений, что задержание в Пулково было им на руку — они привлекли внимание.