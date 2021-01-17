Провокаторов, летевших встречать Навального, задержали в Пулково

Санкт-Петербург, 17 января. В аэропорту Пулково полиция задержала еще трех человек собиравшихся вылетать в Москву.

Задержанные – это главный редактор «АгитРоссии» Павел Иванкин и два члена либертарианской партии Алексей Барич и Александр Край. Полиция подозревает, что в столицу они летели для того, чтобы устроить массовые беспорядки во время прилета Алексея Навального из Берлина. Чтобы избежать негативных последствий, правоохранители задержали провокаторов. Сейчас их опрашивают в 76 отделе полиции.

Иванкин вел съемку во время задержания и в процессе поездки в отдел. Судя по довольным лицам и смеху, активисты были рады такому вниманию со стороны полиции. Из чего становится ясно, что единственной их целью действительно была провокация и попытка привлечь к себе внимание.

Вчера по дороге в Москву были задержаны и другие оппозиционеры – Александра Шашок, координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин, активистки движения «Весна» Елена Скворцова и Екатерина Бушкова, координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова и активист Илья Гантварг, редактор канала «Объектив Реалий» Макашов Андрей.

Все задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.

Как сообщал ФАН, еще одним задержанным в Пулково стал известный провокатор Давид Френкель. Молодой человек устроил сцену и громко кричал, несмотря на то, что полицейские держали дистанцию.