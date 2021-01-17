Известный провокатор Френкель задержан в Пулково по подозрению в организации беспорядков

Санкт-Петербург, 17 января. Фотограф вел себя неадекватно и устроил скандал, когда к нему подошли сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня в Пулково полиция задержала фотографа Давида Френкеля. Сотрудники МВД заподозрили его в попытке организовать в Москве массовые беспорядки. Ранее он попадался на провокациях (на выборах якобы полиция сломала ему руку, хотя на видео было видно, что это не так), поэтому внимание к таким личностям особое.

Его вежливо попросили пройти, однако фотограф устроил скандал. Френкель снова устроил сцену и пожаловался на поврежденную руку, хотя сотрудники правоохранительных органов к нему даже не притронулись. Предположительно, целью визита провокатора в Москву могли стать беспорядки, организатором которых он и выступал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента и цели визита в столицу.

Давид Френкель – известная личность. Не первый раз фотограф устраивает спектакли, в которых пытается спровоцировать полицейских. В июне на одном из участков для голосования он дезинформировал людей, сообщив, что ему якобы сломали руку. При этом никаких медицинских справок предоставлено не было. За провокацию тогда Френкель получил предупреждение и два штрафа, сумма которых составила 2,5 тысячи рублей.